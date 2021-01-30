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Аль-Садд провел четыре матча и во всех одержал победу.

Главный тренер Аль-Садда Хави был признан лучшим наставником чемпионата Катара по итогам января. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

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В этом месяце команда бывшего полузащитника Барселоны провела четыре поединка, в которых одержала четыре победы. При этом разница мячей составила впечатляющие 23:1.

Аль-Садд продолжает возглавлять чемпионат Катара, опережая ближайшего соперника Лехвию на 13 очков.