Другое 30 января 2021, 08:21 Хави признан лучшим тренером месяца в Катаре Аль-Садд провел четыре матча и во всех одержал победу. Хави, Getty Images 30 января 2021, 08:21 Главный тренер Аль-Садда Хави был признан лучшим наставником чемпионата Катара по итогам января. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата. Читайте также: Хави — 41: что вы знаете об одном из главных игроков в истории испанского футбола? В этом месяце команда бывшего полузащитника Барселоны провела четыре поединка, в которых одержала четыре победы. При этом разница мячей составила впечатляющие 23:1. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qatar Stars League (@qsl) Аль-Садд продолжает возглавлять чемпионат Катара, опережая ближайшего соперника Лехвию на 13 очков. Люди Хави Команды Аль-Садд Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте