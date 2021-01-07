Копа Либертадорес

Состоялись первые полуфинальные игры турнира.

В рамках полуфинала Копа Либертадорес состоялись первые матчи.

Боха Хуниорс в Аргентине сыграл вничью против бразильского Сантоса (0:0). Поединок был достаточно равным, но ни одна из команд так и не сумела открыть счет.

Бока Хуниорс — Сантос 0:0

Ривер Плейт в домашних стенах потерпел разгромного поражения от бразильского Палмейраса (0:3).

В первом тайме за гостей отметился Рони, а во второй половине игры забивали Луис Адриано и Матиас Винья.

Отметим, что экс-форвард Карпат Хорхе Карраскаль, выступающий за Ривер Плейт, на 60-й минуте подвел команду, схлопотав удаление.

Ривер Плейт — Палмейрас 0:3

Голы: Рони, 27, Адриано, 47,Винья, 62

Ответные полуфинальные поединки назначены на 13-14 января.