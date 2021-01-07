Состоялись первые полуфинальные игры турнира.
Луис Адриано, Getty Images
07 января 2021, 06:45
В рамках полуфинала Копа Либертадорес состоялись первые матчи.
Боха Хуниорс в Аргентине сыграл вничью против бразильского Сантоса (0:0). Поединок был достаточно равным, но ни одна из команд так и не сумела открыть счет.
Бока Хуниорс — Сантос 0:0
Ривер Плейт в домашних стенах потерпел разгромного поражения от бразильского Палмейраса (0:3).
В первом тайме за гостей отметился Рони, а во второй половине игры забивали Луис Адриано и Матиас Винья.
Отметим, что экс-форвард Карпат Хорхе Карраскаль, выступающий за Ривер Плейт, на 60-й минуте подвел команду, схлопотав удаление.
Ривер Плейт — Палмейрас 0:3
Голы: Рони, 27, Адриано, 47,Винья, 62
Ответные полуфинальные поединки назначены на 13-14 января.