Украинский вингер вновь отличился взятием ворот.
Марьян Швед, фото Мехелен
03 февраля 2021, 18:54
Мехелен в рамках поединка 1/16 Кубка Бельгии принимал на своем поле скромный РВД Моленбек и добился победы с уверенным счетом — 2:0.
Первый гол в поединке забил Дрейф с пенальти в середине первой половины игры, тогда как Марьян Швед сделал счет 2:0 уже во втором тайме.
Доиграть поединок украинцу тренерский штаб Мехелена не дал, заменив его на 76-ой минуте встречи.
Напомним, что Марьян Швед стал лучшим игроком матча Мехелен — Васланд-Беверен по версии WhoScored.