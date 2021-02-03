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Украинский вингер вновь отличился взятием ворот.

Мехелен в рамках поединка 1/16 Кубка Бельгии принимал на своем поле скромный РВД Моленбек и добился победы с уверенным счетом — 2:0.

Первый гол в поединке забил Дрейф с пенальти в середине первой половины игры, тогда как Марьян Швед сделал счет 2:0 уже во втором тайме.

Доиграть поединок украинцу тренерский штаб Мехелена не дал, заменив его на 76-ой минуте встречи.

Напомним, что Марьян Швед стал лучшим игроком матча Мехелен — Васланд-Беверен по версии WhoScored.