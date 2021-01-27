Другое

Украинец феерил на поле в данной игре.

В рамках 22-го тура чемпионата Бельгии Васланд-Беверен дома с минимальным преимуществом уступил Мехелену (2:3).

Украинец Марьян Швед в данном противостоянии отметился дублем и голевым пасом, что и помогло стать ему лучшим игроком матча по версии портала WhoScored.

Эксперты оценили его действия в балл 9,1. Также отметим, что оценку 8,3 получил форвард хозяев Жордан Фоше, оформивший дубль после выхода на замену.

Отметим, что на данный момент Мехелен идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, а у Шведа три гола в 10 играх за клуб.