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Специалист рассказал об адаптации украинца.

Главный тренер бельгийского Мехелена Вутер Вранкен признался, что удовлетворен игрой Марьяна Шведа.

"Такое чувство, что появился новый Швед. Это совершенно другой игрок по сравнению с тем, каким он пришел к нам. Может быть, ему нужно было получить сигнал тревоги и поставить его на место. То, как он себя ведет сейчас, нельзя сравнивать с тем, что было вначале.

Вначале все было так, как будто ему здесь не нравилось. Он изолировался, почти не улыбался. Если вы видите, как он настроен сейчас вне поля: он тренируется, вступает в контакт. Теперь он действительно один из наших парней, он счастлив".

Также специалист признался, что надеется удержать Шведа в клубе на будущее.

"Если бы Швед играл так дальше, и мы могли бы его удержать, это было бы хорошо. Я надеюсь, что все, кто играет в зоне атаки, останутся", — сказал Вранкен в интервью Belgiumsoccer.be.

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