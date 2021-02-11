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Польский форвард забрал в свой актив очередную награду.

Бавария выиграла клубный чемпионат мира благодаря минимальной победе над мексиканским Тигрес в финальном поединке.

Лучшим футболистом этого турнира стал нападающий мюнхенского гранда Роберт Левандовски, оформивший дубль в полуфинале с Аль-Ахли, а также отдавший результативную передачу Бенжамену Павару в финале.

В борьбе за данную награду польскому форварду удалось опередить нападающего Андре-Пьера Жиньяка и защитника Йосуа Киммиха.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Бавария — Тигрес вы можете в обзоре на Football.ua.