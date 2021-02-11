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Тренер мюнхенцев демонстрирует удивительную статистику.

Бавария в финальном поединке клубного чемпионата мира играла против УАНЛ Тигрес и добилась минимальной победы.

Для Ханси Флика это стал шестой титул во главе мюнхенского клуба — ранее он выиграл чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В свою очередь, немецкий тренер лишь пять раз проигрывал с Баварией. Дважды поражения приходились на матчи против Боруссии М и по разу против Байера, Хоффенхайма и Киля.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Бавария — УАНЛ Тигркес.