Германия

У специалиста плохие взаимоотношения со спортивным директором клуба.

Наставник мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик летом может покинуть пост главного тренера Баварии.

По информации Sport Bild, нет никаких гарантий того, что Флик продолжит работу в Баварии. Срок действующего контракта немца с клубом истекает в 2023 году,

Сообщается, что председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге в конце этого года покинет данный пост, а именно Руммениге является главным сторонником Флика в клубе. Именно с ним тренер постоянно контактирует для решения любых вопросов.

Также, Флика имеет проблемы во взаимоотношениями со спортивным директором Баварии Хасаном Салихамиджичем. Тренерский штаб недоволен трансферной кампанией клуба и считает, что состав стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. Салихамиджич же считает, что задача тренера – работать с новыми игроками так, чтобы они вышли на уровень, необходимый Баварии.

Отмечается, что Ханс-Дитер Флик может сменить Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии.

Ранее наставник мюнхенской Баварии поделился эмоциями от сенсационного поражения его команды в матче против второлигового Киля.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.