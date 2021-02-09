Другое

Наставник мюнхенского клуба прокомментировал выход в финал клубного чемпионата мира.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о победе своего клуба над египетским Аль-Ахли в полуфинальном поединка клубного чемпионата мира.

"Мы соответствовали статусу фаворита и заслуженно вышли в финал. В первом тайме мы уверенно задавали тон и должны были забивать на один, два мяча больше.

Во втором тайме нам потребовалось какое-то время, чтобы вернуться в игру. Затем мы снова доминировали. Команда показала сосредоточенную игру, поэтому я доволен.

Я посмотрел другой полуфинал. Тигрес — очень атлетичная команда, они заслуженно вышли в финал.

Мы хотим взять этот титул. У нас есть возможность завершить блестящий сезон шестым трофеем. Даже с учетом выдающейся истории Баварии, для клуба это был бы невероятный успех", – приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

Ранее сообщалось, что Ханс-Дитер Флик может покинуть пост главного тренера Баварии летом 2021-го года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.