Наставник мюнхенского клуба прокомментировал выход в финал клубного чемпионата мира.
Ханс-Дитер Флик, Getty Images
09 февраля 2021, 10:53
Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о победе своего клуба над египетским Аль-Ахли в полуфинальном поединка клубного чемпионата мира.
"Мы соответствовали статусу фаворита и заслуженно вышли в финал. В первом тайме мы уверенно задавали тон и должны были забивать на один, два мяча больше.
Во втором тайме нам потребовалось какое-то время, чтобы вернуться в игру. Затем мы снова доминировали. Команда показала сосредоточенную игру, поэтому я доволен.
Я посмотрел другой полуфинал. Тигрес — очень атлетичная команда, они заслуженно вышли в финал.
Мы хотим взять этот титул. У нас есть возможность завершить блестящий сезон шестым трофеем. Даже с учетом выдающейся истории Баварии, для клуба это был бы невероятный успех", – приводит слова Флика официальный сайт Баварии.
Ранее сообщалось, что Ханс-Дитер Флик может покинуть пост главного тренера Баварии летом 2021-го года.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.