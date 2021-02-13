Украина

Хавбек Динамо высказал о победе над Олимпиком в матче чемпионата Украины.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Динамо Киев сумело обыграть Олимпик, который был вынужден доигрывать матч вдевятером из-за удалений Нгенга и Лебеденко во второй половине второго тайма (3:1). Полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский, который стал автором одного из голов своей команды, подвел итоги данного противостояния в интервью пресс-службе киевлян.

О погодных условиях и качестве футбольного поля:

"В первом тайме поле еще было более-менее хорошего качества, но после перерыва замерзло — и словно по льду бегали. Поэтому трудно было играть в красивый футбол, но для нас самое главное — результат".

"Мы не думали, что поле будет так быстро замерзать. Тренировались на базе, и там так не замерзало. Впрочем, стоит учитывать, что не было такого мороза, как сегодня. Поэтому мы старались играть до конца, независимо от результата".

О пропущенном мяче:

"В принципе, ничего не изменилось. Психологически несколько надломил нас, но хорошо, что быстро адаптировались и сравняли счет".

О своем красивом голе ударом с лета:

"Я вообще хотел вывести Витю на ударную позицию, но его заблокировали, и мяч прилетел удобно мне на ногу. Удалось попасть в ближний угол".

О противостоянии с Брюгге в Лиге Европы:

"Судя по погоде, то легче не будет, поскольку прогнозируют еще хуже морозы. Но мы будем делать все возможное ради победы".

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Олимпик вы можете на Football.ua.