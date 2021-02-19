Футболист не видит надобности в подписании футболиста.
Назарий Русин, ФК Заря
19 февраля 2021, 15:28
Бывший защитник сборной Польши Марцин Бащински раскритиковал переход украинского форварда Назария Русина в Легию.
"С этим 22-летним нападающим Русиным, тоже из киевского Динамо, интересная ситуация.
Я не понимаю, зачем Легии брать в аренду этого этого нападающего, если у них в есть Пехарт , Лопес, молодой Влодарчик".
Также Марцин заявил, что Артем Шабанов сможет помочь Легии выиграть чемпионат Польши.
"Насколько я слышал, предполагается, что это будет аренда Шабанова, даже без возможности выкупа, так что он поможет Легии выиграть чемпионат, а затем уйдет обратно", , — цитирует Бащински RDC.
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