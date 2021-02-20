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Украинский наставник удачно начал работу в чемпионате Молдовы.

В поединке 21-го тура чемпионата Молдовы Шериф на домашнем поле добыл уверенную победу над Сфынтулом Георге. Матч закончился со счетом 4:1.

Таким образом, украинский специалист Юрий Вернидуб удачно стартовал в своем первом официальном матче во главе Шерифа, который он возглавил в декабре прошлого года.

После 21 тура в активе Шерифа 58 очков и первое место в турнирной таблице с отрывом от Петрокуба в девять баллов.

Свой следующий матч команда Вернидуба проведет против Зимбру (9-е место) — 24 февраля.