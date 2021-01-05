Украина

Функционер рассказал о сложном периоде в жизни клуба.

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов рассказал о жизни клуба с 2009 года по 2019.

"Наверное, пришло время промыть мозги кухонным др*черам и городским сумасшедшим. Рассказать правду о Заре с 2009 по 2019. Как она жила, кто ей помогал, а кто мешал. Последнее время столько рассказчиков причастных к ее финансированию, что удивляюсь почему Заря не выиграла ЛЧ. Но я ездил за деньгами и я возил финансовые отчеты. Но об этом позже.

Мне несколько человек прислали ссылки на видеоинтервью Вернидуба. Не пойму, зачем это ему. Нахлынули разные чувства, рассказать. Потом думаю: "Cтоп". У Юрия Николаевича в Заре были не только славные страницы. Но мы с ним проработали 10 лет вместе и трудно переоценить его вклад в становление клуба. Два выхода в ЛЕ, бронзовые Медали, финал кубка, куча ярких матчей. Только мы с ним знаем чего это стоило".

"В период катастрофического безденежья ему каждый день нужно было смотреть футболистам в глаза и убеждать работать. Я в то время, как пожарник искал деньги и гасил сложные моменты. Невыносимо трудно работать, готовить команду, когда знаешь, что лучшие в ближайшее межсезонье будут вынуждены покинуть команду. Но справлялись, понимали, что по другому не выживем.

Был случай, когда на сборы отправляли команду за свои деньги. Да, сложились и оплатили вместе с ним Сборы. Но об этом тоже позже. Я бы был не я, если бы оставил ответы на вопросы Юрия Николаевича без внимания".

Также функционер заявил, что у экс-тренера Зари есть квартира в Питере.

"У меня тоже есть два вопроса. Что там с квартиркой в Питере, сдается? Рублики "агрессора" ладошки не жгут? Скажите. он заработал эту квартиру? Я даже не спорю об этом, больше скажу, тяжелейшим трудом. Но ты же патриот, продай.

И второй: что ж там не сложилось в Беларуси? С результатами вроде все нормально. А, наверное концепции не совпали. Ну ничего, есть Молдавия, Латвия, Эстония, Шри-Ланка, наконец. Правда, место в Моторсичи занято. Я никогда и ни у кого не спрашивал, и не спрошу где мне жить, на каком языке разговаривать, какую музыку слушать и какие книги читать. И последнее, у всех есть в шкафах скелеты. Берегите их, не позволяйте им оттуда выпадать....", — написал он в Facebook.

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