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Украинский хавбек продолжает забивать в венгерском чемпионате.

В матче 22-го тура чемпионата Венгрии Залаэгерсег на своем поле одержал уверенную победу над Уйпештом со счетом 3:0.

Один из голов забил украинский полузащитник Артем Фаворов, который реализовал пенальти на 34-й минуте поединка.

Для 26-летнего украинца этот забитый мяч стал уже пятым в нынешнем сезоне, в котором он провел 18 поединков. При этом три гола он забил в последних пяти встречах.

После 22 туров Залаэгерсег набрал 25 очков и идет на восьмом месте в чемпионате Венгрии.

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