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Зураб Очигава подписал контракт с азербайджанским клубом Сабах.

Бывший защитник Динамо и Ворсклы Зураб Очигава подписал контракт с Сабахом, сообщает пресс-служба азербайджанского клуба.

Соглашение с 25-летним украинцем рассчитано до конца нынешнего сезона. В новой команде, которой руководит бывший помощник Сергея Реброва по Динамо Висенте Гомес, он будет выступать под 3-м номером.

Очигава начал свою карьеру в Мариуполе, после чего перешел в Динамо, но в составе киевлян закрепиться не смог. В итоге он играл в аренде за Олимпик, Днепр-1 и Ворсклу.

В прошлом году он пополнил состав Левадии, которую покинул этой зимой. В этом сезоне Очигава провел четыре поединка, в которых отметился одним голом.