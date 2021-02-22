Казалось, что после такого гола уже удивить нечем.
Генк - Беерсхот, фото: скриншот
22 февраля 2021, 14:55
Генк в рамках поединка 27-го тура чемпионата Бельгии принимал на своем поле Беерсхот и уступил со счетом 1:2.
Первый гол в поединке забил ван ден Берг в середине второй половины игры сумасшедшим ударом с дальней дистанции.
Казалось, что после такого роскошного выстрела уже ничем не удивить, но футболист предложил оригинальное празднование.
Видео момента:
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