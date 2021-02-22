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Казалось, что после такого гола уже удивить нечем.

Генк в рамках поединка 27-го тура чемпионата Бельгии принимал на своем поле Беерсхот и уступил со счетом 1:2.

Первый гол в поединке забил ван ден Берг в середине второй половины игры сумасшедшим ударом с дальней дистанции.

Казалось, что после такого роскошного выстрела уже ничем не удивить, но футболист предложил оригинальное празднование.

Видео момента:

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