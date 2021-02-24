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Клуб отстает на 18 очков от лидирующего Рейнджерса.

Нил Леннон больше не является главным тренером Селтика, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Такое решение руководство клуба приняло на основе неудовлетворительных результатов.

В своем последнем матче Селтик уступил Росс Каунти (1:2), из-за чего отставание от лидирующего Рейнджерса увеличилось до 18 очков.

49-летний специалист из Северной Ирландии возглавил Селтик в феврале 2019 года и это был его второй период в команде, после того как он руководил "кельтами" с 2010 по 2014 год. Вместе с Селтиком он пять раз становился чемпионом шотландской премьер-лиги. В общей сложности Леннон принес Селтику 10 трофеев.

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