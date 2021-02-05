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Футболист имел более выгодное предложение.

Вингер Селтика, ныне выступающий за бельгийский Мехелен на правах аренды, Марьян Швед признался, что ошибся, когда согласился на переход в стан "кельтов".

"У меня до Селтика был вариант с Генком. Они даже сделали более выгодное предложение, чем Селтик. Но после консультации с агентом, мы остановились на шотландском клубе.

Оглядываясь назад, возможно, это был неправильный выбор. Если бы я знал то, что знаю сейчас, я бы выбрал бельгийский чемпионат и подписал с Генком соглашение".

Также Швед заявил, что не против остаться в Мехелене, и рассказал о проблемах с дисциплиной на первых порах.

"Я хотел бы быть здесь, и я также хочу помочь клубу продолжить подъем в турнирной таблице, но еще слишком рано говорить об окончательном трансфере. Если клубы могут договориться, то я определенно буду думать. Я ничего не исключаю.

Тренер был прав. Проблема была во мне. Не в клубе. Я не тренировался в полную силу. Его слова сильно ударили. Они, конечно, не сделали меня счастливым. Но я полностью его понимаю. Я бы сказал то же самое, будь на его месте", — цитирует Шведа Daily Record.

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