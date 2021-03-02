Другое

Футболиста должны вызвать в сборную Египта.

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах получит вызов в олимпийскую сборную Египта для участия в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщит тренер сборной Шоуки Гариб.

"В предварительный состав сборной Египта U-23 попадут Мохамед Салах и Мохамед Эль-Шеннави вместе с еще одним вратарем.

Салах в настоящее время является одним из самых важных игроков в мире, и его можно вызвать в олимпийский состав Египта.

Мы начнем официальные переговоры с Ливерпулем после международного перерыва в марте", — цитирует Гариба Ahran Online.

Отметим, что на Олимпиаде за команды U-23 разрешено играть только трем футболистам, старше 23 лет. Олимпиада в Токио пройдет в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.