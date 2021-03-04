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Словак может переехать на родину.

Полузащитник Марек Гамшик расторг контракт с китайским Далянь Про. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, следующим клубом 33-летнего словака станет братиславский Слован.

Контракт с футболистом будет рассчитан до конца сезона. В Словакии Гамшик хочет набрать форму и подготовиться к предстоящему Евро-2020. Далее футболист, вероятнее всего, будет искать новое место продолжения карьеры.

Отметим, что Слован — не чужой клуб для Гамшика. В 2004 году он защищал цвета этой команды а потом переехал в Италию, где выступал за Брешию и Наполи.

За Далянь Про Гамшик играл с 2019 года и провел за клуб 42 матча, в которых забил четыре мяча.

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