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Украинский хавбек забил десятый гол в сезоне за венгерский клуб.

В поединке 24-го тура чемпионата Венгрии Фехервар на своем поле расписал мировую с Пакшом, закончив встречу со счетом 2:2.

В основном составе Фехервара на поле вышел украинский полузащитник Иван Петряк, который уже на 11-й минуте встречи смог расписаться в воротах гостей. Украинец провел на поле 77 минут и был заменен при счете 2:0 в пользу его команды.

Таким образом, Петряк забил свой десятый гол в нынешнем сезоне, проведя 30 поединков во всех турнирах. Также на его счет шесть ассистов.

После 24 туров Фехервар занимает третье место в чемпионате Венгрии, отставая от лидирующего Ференцвароша, который тренирует Сергей Ребров, на 20 очков.

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