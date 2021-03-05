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"Желто-синие" рискуют проиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в эфире программы Денисов Time рассказал, когда Спортивный арбитражный суд в Лозанне должен вынести решение по поводу судьбы заключительного матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины, в котором "желто-синим" присудили техническое поражение.

"О том, что УАФ может проиграть это дело я рассказывал две недели назад. В этом деле не Украина против УЕФА, а УЕФА против Украины. Это разные весовые категории. Да, вероятность проиграть высокая, но шансы остаются".