"Желто-синие" рискуют проиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Сборная Украины, фото УАФ
05 марта 2021, 17:20
Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в эфире программы Денисов Time рассказал, когда Спортивный арбитражный суд в Лозанне должен вынести решение по поводу судьбы заключительного матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины, в котором "желто-синим" присудили техническое поражение.
"О том, что УАФ может проиграть это дело я рассказывал две недели назад. В этом деле не Украина против УЕФА, а УЕФА против Украины. Это разные весовые категории. Да, вероятность проиграть высокая, но шансы остаются".
"На самом деле, все сейчас в подвисшем состоянии. В двадцатых числах марта мы узнаем итоговое решение", — заявил Александр Денисов.