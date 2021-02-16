Лига наций

Решение от апелляционного суда придется подождать.

Сегодня, 16 февраля, Спортивный арбитражный суд Лозанны провел заседание по апелляции УАФ на решение Апелляционного комитета УЕФА относительно присуждения технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии, который должен был пройти 17 ноября 2020 года.

В заседании приняли участие президент УАФ Андрей Павелко, вице-президент и генеральный секретарь Юрий Записоцкий, юридические советники Ассоциации юристов Украины и авторитетных спортивных компаний из Испании и Швейцарии.

"Спортивный арбитражный суд четко придерживается процедурных моментов, среди которых — право сторон, участвующих в процессе, быть услышанными. Поэтому всем трем сторонам, принимавших участие в заседании — Украинский и швейцарской ассоциациям, а также представителю УЕФА — было предоставлено право предоставить аргументацию своих позиций и апеллировать к аргументам оппонентов.

В общем заседание продолжалось более пяти часов. На мой взгляд, наша юридическая команда сработала профессионально. А решение по делу будет должным образом объявлено Спортивным арбитражным судом Лозанны в соответствии с действующими правилами", — приводит слова Записоцкого пресс-служба УАФ.

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