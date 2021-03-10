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Суд отклонил апелляцию бывшего футболиста.

Итальянский апелляционный суд оставил в силе приговор Робиньо и экс-нападающий сборной Бразилии может провести 9 лет в тюрьме — сообщают Marca, La Repubblica, Eurosport и другие авторитетные СМИ.

В 2013 году Робиньо с друзьями в одном из ночных клубов Милана изнасиловали девушку, праздновавшую там свое 23-летие. При этом футболисту и еще пяти соучастникам вменялось в вину не просто групповое изнасилование, а совершенное с особой жестокостью и издевательствами.

Следствие закончилось в декабре 2020 года, однако адвокат подсудимых подал апелляцию, в которой пытался убедить суд, что все это было по согласию потерпевшей.

После отклонения апелляции у Робиньо остается последний шанс избежать заключения — выиграть дело в Кассационном суде. На подачу кассационной жалобы у его юристов есть 45 дней.

37-летний Робиньо за свою карьеру выступал за Сантос, Реал, Манчестер Сити, Милан, Гуанчжоу Эвергранд, Атлетико Минейро, Сивассспор и Истанбул Башакшехир. В составе национальной сборной Бразилии Робиньо провел 100 матчей (28 голов).

Чемпион Бразилии (2), обладатель Кубка Бразилии (1), чемпион Испании (2), обладатель Суперкубка Испании (1), чемпион Италии (1), обладатель Суперкубка Италии (1), чемпион Турции (1), победитель Кубка конфедераций (2), победитель Копа Америка (1), победитель Золотого кубка КАНКАКАФ.

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