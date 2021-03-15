Нападающий может возобновить карьеру на уровне сборных команд.
Златан Ибрагимович, getty images
15 марта 2021, 23:29
Нападающий Милана близок к тому, чтобы вновь надеть футболку сборной Швеции, сообщает Sky Sport Italia.
Как утверждает источник, лидер итальянской команды попал в предварительный список национальной команды на мартовские поединки.
Сборную Швецию ждут матчи отбора на чемпионат мира 2022-го года против Грузии и Косово, а также товарищеская встреча против Эстонии.
Напомним, что Златан Ибрагимович сейчас восстанавливается от травмы и должен вернуться к поединку против Манчестер Юнайтед.