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Нападающий может возобновить карьеру на уровне сборных команд.

Нападающий Милана близок к тому, чтобы вновь надеть футболку сборной Швеции, сообщает Sky Sport Italia.

Как утверждает источник, лидер итальянской команды попал в предварительный список национальной команды на мартовские поединки.

Сборную Швецию ждут матчи отбора на чемпионат мира 2022-го года против Грузии и Косово, а также товарищеская встреча против Эстонии.

Напомним, что Златан Ибрагимович сейчас восстанавливается от травмы и должен вернуться к поединку против Манчестер Юнайтед.