Италия

Расизма в словах форварда Милана в адрес Ромелу Лукаку не нашли.

Федерация футбола Италии обнародовала решение по делу об инциденте между нападающим Милана Златаном Ибрагимовичем и форвардом Интера Ромелу Лукаку. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По мнению прокуратуры FIGC, в действиях шведского форварда не было элементов расизма, а представители федерации решили, что поступок Златана можно расценивать как неспортивное поведение.

Напомним, что во время четвертьфинального матча Кубка Италии, оба футболиста получили желтые карточки за свою перепалку. В ходе стычки Златан сказал, чтобы Ромелу шел заниматься своим вуду-дерьмом, назвав его мелким ослом. На это бельгиец ответил: "Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын".

Также отмечается, что вероятным наказанием за неспортивное поведение будет денежный штраф.

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