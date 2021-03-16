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Зоран Мамич открыто заявил, что защитник и хавбек причастны к совершенным преступлениям.

Бывший наставник загребского Динамо Зоран Мамич, который был осужден на четыре года и восемь месяцев за мошенничество, утверждает, что защитник Зенита Деян Ловрен и полузащитник мадридского Реала Лука Модрич также замешаны в преступлениях.

"Деньги из Динамо забирал через Модрича и Ловрена. У одного из них, а именно у Модрича, все еще есть несколько миллионов евро на том счете, который мы делили на основании частного контракта. Модрич снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи.

Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич также должны вернуть деньги. Я не радуюсь, желаю им того же, что и своим дочерям. Я рад, что они вышли из игры, но они соучастники, потому что деньги из бюджета у них. В суде они сказали: "Да, мы подписывали контракты, мы брали эти деньги", — приводит слова Мамича 24sata.hr.

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