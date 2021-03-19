Английский специалист считает, что его подопечных в сборной Англии необходимо вакцинировать от COVID-19.
Гарет Саутгейт, Getty Images
19 марта 2021, 10:30
Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что футболистов в ближайшем будущем необходимо вакцинировать от коронавируса.
В Великобритании медицинские и социальные работники были одними из первых, кто получил вакцину, но они в основном предлагались по возрасту или людям с существующими заболеваниями, а не по профессии.
"Мы просим спортсменов продолжать играть. Я никоим образом не предлагаю, чтобы футболисты опередили в получении вакцины ключевых работников и учителей, которые должны быть впереди. Но мы приближаемся к тому моменту, когда сфере футбола необходимо сэкономить деньги, приобрести вакцины и распоряжаться ими".
"Футболистам приходится идти на некоторый риск, возвращаясь к семьям, и многие из них заразились вирусом, потому что работали. Именно поэтому они нуждаются в вакцинации", — приводит слова Саутгейта BBC.
Напомним, ранее Гарет Саутгейт огласил заявку сборной Англии на матчи квалификации ЧМ-2022.
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