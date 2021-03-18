ЧМ-2022. Отбор
Олли Уоткинс и Сэм Джонстон впервые вызваны в национальную команду.
Игроки сборной Англии, Getty Images
18 марта 2021, 19:49
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил заявку на предстоящие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
В список из 26 футболистов попали два дебютанта — вратарь Вест Бромвича Сэм Джонстон и нападающий Астон Виллы Олли Уоткинс.
Вратари: Дин Хендерсон, Сэм Джонстон, Ник Поуп.
Защитники: Бен Чилвелл, Конор Коуди, Эрик Дайер, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уокер.
Полузащитники: Джуд Беллингэм, Фил Фоден, Джесси Лингард, Мэйсон Маунт, Келвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Праус.
Нападающие: Доминик Калверт-Льюин, Харри Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Олли Уоткинс.
Напомним, в конце марта англичане проведут три поединка — против Сан-Марино (25 марта), Албании (28 марта) и Польши (31 марта).
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