ЧМ-2022. Отбор

Олли Уоткинс и Сэм Джонстон впервые вызваны в национальную команду.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил заявку на предстоящие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

В список из 26 футболистов попали два дебютанта — вратарь Вест Бромвича Сэм Джонстон и нападающий Астон Виллы Олли Уоткинс.

Вратари: Дин Хендерсон, Сэм Джонстон, Ник Поуп.

Защитники: Бен Чилвелл, Конор Коуди, Эрик Дайер, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уокер.

Полузащитники: Джуд Беллингэм, Фил Фоден, Джесси Лингард, Мэйсон Маунт, Келвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Праус.

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин, Харри Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Олли Уоткинс.

Напомним, в конце марта англичане проведут три поединка — против Сан-Марино (25 марта), Албании (28 марта) и Польши (31 марта).

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