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Перуанский форвард решил вернуться на родину и будет выступать за Альянса Лиму.

Альянса Лима в своем официальном твиттере объявила о возвращении нападающего Джефферсона Фарфана.

Соглашение с 36-летним перуанским форвардом рассчитано до 31 декабря 2022 года. Он достался клубу бесплатно, так как находился в статусе свободного агента, после того, как летом покинул Локомотив.

Фарфан выступал за Альянса Лиму с 1998 по 2004 год. После этого он играл в составах таких команд, как ПСВ, Шальке, Локомотив и Аль-Джазир.

За это время Джефферсон стал обладателем Кубка Германии, Нидерландов и дважды России, где взял еще один Суперкубок. Также он является четырехкратным чемпионом Нидерландов и выигрывал чемпионство в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Альянса Лима заинтересована в услугах игрока Динамо Клейтона.

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