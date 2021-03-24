Украина

В услугах игрока заинтересован местный клуб.

Полузащитник киевского Динамо бразилец Клейтон попал в сферу интересов представителя чемпионата Перу ФК Альянсы из Лимы.

По информации Goal.com клуб в ближайшие дни сделает предложение киевлянам по трансферу 25-летнего игрока.

Отметим, что ФК Альянса — один из лучших клубов в истории Перу. Однако на данный момент клуб переживает непростые времена и по итогам минувшего сезона вылетел во Второй дивизион.

Что касается Клейтона, то он еще не успел дебютировать за "бело-синих" в УПЛ. На его счету один гол в трех играх за молодежку Динамо.

Авторитетный портал Transfermarkt оценил Клейтона в 500 тысяч евро.

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