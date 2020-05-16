Россия

У футболиста Локомотива обнаружен COVID-19.

У Джефферсона Фарфана обнаружен коронавирус, сообщил официальный сайт Локомотива.

"Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость. Появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии. Был поставлен диагноз вирусная пневмония и взят мазок. На тестирование ушло три дня".

"Сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение. Надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки", — сказал врач московской команды Никита Карлицкий.

Таким образом, Фарфан – первый футболист из чемпионата России, у кого обнаружен коронавирус.