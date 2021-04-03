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Ивуарийский ветеран остался без клуба в статусе свободного агента.

Бывший нападающий лондонского Челси Саломон Калу покинул Ботафого, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. По мнению СМИ, главное решение исходило от футболиста, который был разочарован вылетом клуба из Серии А.

В прошедшем сезоне Калу провел 27 поединков за бразильский клуб, в которых забил один гол.

До Ботафого 35-летний ивуариец выступал за Фейеноорд, Челси, Лилль и Герту.

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