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Игрок впервые дал комментарий после резонансного события.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал о задержании колумбийскими органами правопорядка экс-футболиста миланского Интера Фреди Гуарина, которого подозревают на родине в совершении домашнего насилия.

Колумбиец сейчас находится в одном из полицейских участков Боготы, куда был доставлен залитым кровью, и в состоянии алкогольного опьянения, после беспорядков у себя дома.

34-летний футболист продержал трехдневное молчание, воздерживаясь от любых комментариев по данному инциденту, после чего выступил с официальным заявлением.

"Я хочу выразить огромную благодарность своей семье, друзьям, болельщикам, товарищам по команде и руководству клуба за солидарность и безоговорочную поддержку в отношении моей сложившейся личной и семейной ситуации.

Что касается версий, которые распространяются в социальных сетях о том, что произошло, я хочу уточнить, что то, что говорится о членах моей семьи, не соответствует действительности.

Я прошу уважения к ним, особенно к моим детям, которые не должны страдать от последствий публичного разоблачения меня или моих действий.

Сегодня мне предстоит один из наиболее сложных матчей в моей жизни, но я уверен, что с помощью Бога и тех, кто верит и знает меня, я выиграю и его.

Я безмерно ценил все сообщения ободрения, которые вселяют в меня надежду на положительный исход ситуации день ото дня", — привел слова Гуарина Джанлука Ди Марцио.