Бывшему полузащитнику Интера грозят серьезные неприятности.
Фредди Гуарин, getty images
01 апреля 2021, 23:59
Колумбийского полузащитника Фреди Гуарина взяла под стражу полиция, сообщает локальное издание BluRadio Columbia.
Причиной этому послужило подозрение в домашнем насилие. Фреди Гуарин, согласно ему, напал на своего отца.
Отметим, что ранее Гуарин выступал в составе таких клубов, как Энвигадо, Бока Хуниорс, Сент-Этьенн, Порту, Интер и Шанхай Шеньхуа.
Напомним, что испанская полиция ранее арестовала Бартомеу и двух директоров Барселоны