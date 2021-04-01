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Бывшему полузащитнику Интера грозят серьезные неприятности.

Колумбийского полузащитника Фреди Гуарина взяла под стражу полиция, сообщает локальное издание BluRadio Columbia.

Причиной этому послужило подозрение в домашнем насилие. Фреди Гуарин, согласно ему, напал на своего отца.

Отметим, что ранее Гуарин выступал в составе таких клубов, как Энвигадо, Бока Хуниорс, Сент-Этьенн, Порту, Интер и Шанхай Шеньхуа.

Напомним, что испанская полиция ранее арестовала Бартомеу и двух директоров Барселоны