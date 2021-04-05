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Подопечные Сергея Реброва близки к завоеванию очередных золотых медалей.

Ференцварош в матче 27-го тура чемпионата Венгрии обыграла Будафоки и уже в следующем туре подопечные Сергея Реброва могут стать досрочными чемпионами своей страны.

Украинский полузащитник Игорь Харатин, а также нападающий Александр Зубков поделились своими мыслями в предвкушении очередных золотых медалей.

"Нет таких прям ощущений, мы идем от игры к игре. Конечно, понимаем, что есть возможность уже в следующем туре выиграть третье подряд чемпионство. Мы будем все для этого делать", — сказал Зубков в эфире ТК Футбол 1/2/3.

"Без разницы, даже если мы станем чемпионами, нам все равно нужно играть до последнего тура и выигрывать. Нельзя расслабляться, нужно играть до конца, это наша работа. Мы это любим и должны выигрывать как минимум для наших болельщиков", — добавил Харатин.

После 27 игр Ференцварош набрал 64 очка и лидирует в чемпионате Венгрии, опережая Академию Пушкаша на 13 баллов.