ЧМ-2022. Отбор

Нападающий сборной Украины прокомментировал ничью с финнами.

Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Украины упустила минимальную побед над Финляндией в заключительные минуты встречи.

Александр Зубков дал комментарий после матча, в котором попробовал найти причины неуверенной игры команды в конце.

"Обидно упускать очки. Мы знали, что они будут играть в пять защитников, что нам будет тяжело найти свой момент. Гол, который Мораес забил – работа всей команды. Мы долго искали ключ к их защите и, в итоге, нашли. Но, к сожалению, ошибки – это часть футбола. Команда поддержала Миколенко, двигаемся дальше.

Хорошо себя чувствовал на фланге. Мы наигрывали на тренировках связи, думаю, проблем не было. Андрей Шевченко давал установку больше вытаскивать центральных защитников, чтобы у Малиновского было пространство между линиями. А когда Руслан получал мяч – открываться за спину.

Много ли сил оставили в Париже? Тяжело сказать, чего не хватило. Возможно, испугались, что забили гол или пошла какая-то расконцентрация. Проанализируем этот матч, тренерский штаб укажет нам на наши ошибки. Будем двигаться дальше", — сказал Александр Зубков в эфире телеканал Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против Финляндии.