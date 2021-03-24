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Полузащитник Ференцвароша вновь в строю.

Игорь Харатин сдал отрицательный тест на коронавирус и вновь может приступить к тренировкам.

Украинский полузащитник, который заболел 8-го марта, написал в своем Instagram-аккаунте: "Наконец-то. Я свободен".

Игорь Харатин в этом сезоне провел 34 поединка на клубном уровне, отметившись шестью голами и двумя ассистами.

Напомним, что Игорь Харатин попал в расширенный список кандидатов для вызова в национальную сборную Украины от Андрея Шевченко, но выбыл из-за заболевания.