Полузащитник Ференцвароша вновь в строю.
Игорь Харатин, getty images
24 марта 2021, 21:45
Игорь Харатин сдал отрицательный тест на коронавирус и вновь может приступить к тренировкам.
Украинский полузащитник, который заболел 8-го марта, написал в своем Instagram-аккаунте: "Наконец-то. Я свободен".
Игорь Харатин в этом сезоне провел 34 поединка на клубном уровне, отметившись шестью голами и двумя ассистами.
Напомним, что Игорь Харатин попал в расширенный список кандидатов для вызова в национальную сборную Украины от Андрея Шевченко, но выбыл из-за заболевания.