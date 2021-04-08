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Подопечные Александра Косенко добыли две важнейшие победы в своей группе.

В поединке пятого тура отборочного этапа Евро-2022 по футзалу сборная Украины повторно разгромила Данию со счетом 8:2. Матч прошел в запорожском Дворце спорта Юность.

Вторая игра с датчанами за два дня началась практически с того же сценария, что и вчерашняя, в которой команда Александра Косенко обыграла гостей со счетом 6:2. На пятой минуте команды обменялись голами — на точный удар Игоря Корсуна гости ответили забитым мячом в исполнении Джеймса Годдарда. Спустя пять минут ситуация повторилась и снова "сине-желтые" забили первыми усилиями Николая Микитюка, на что датчане ответили голом Эмиля Скотта-Расмуссена.

Однако на перерыв украинцы смогли уйти с комфортным преимуществом — до финальной сирены первого тайма в воротах датчан смогли расписаться Сергей Малышко, Даниил Абакшин и Ярослав Лебедь, которые закрепили счет 5:2 в пользу хозяев.

Во втором тайме игра успокоилась и моментов стало меньше, однако это не помешало украинцам довести счет до разгромного. Оформленным дублем отметился Владимир Разуванов и Лебедь, забивший свой второй мяч.

Таким образом, сборная Украины одержала победу и набрала девять очков, занимая второе место в группе 1, отставая от лидирующей Хорватии на шесть баллов. Дания и Албания набрали по три очка.

Отметим, что матч шестого тура отбора Украина — Албания был отменен и его судьба будет решена представителями УЕФА.

Украина — Дания 8:2

Голы: Корсун, 5, Микитюк, 10, Малышко, 11, Абакшин, 12, Лебедь, 19, 26, Разуванов, 22, 38 — Годдард, 5, Скотт-Расмуссен, 11

Украина: Сухов — Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич; Войтович — Малышко, Еремин, Лебедь, Микитюк, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш

Дания: Хог — Фальк, Вейс, Бадран, Скотт-Расмуссен; Андерсен — Лаурсен, Йенсен, Юссеф, Хабиби, Йоргенсен, Годдард, Фогт, Мерлинг Хансен