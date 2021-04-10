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Украинский хавбек отметился голевой передачей в матче чемпионата Южной Кореи.

В поединке девятого тура чемпионата Южной Кореи Поханг Стилерс в гостях одержал минимальную победу над Сеулом со счетом 2:1.

В этом матче на 56-й минуте на замену вышел украинский полузащитник Борис Тащи, который на 79-й минуте отдал результативную передачу на Лима Сана Хепу. Именно этот гол стал победным.

Для Тащи это первое результативное действие в шести поединках за новую команду, в которую он перебрался в начале марта после расторжения контракта с немецким Санкт-Паули.

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