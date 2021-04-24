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У специалиста проблемы с законом.

Главному тренеру сборной Уэльса Гайану Гиггзу предъявили обвинения по делу об избиении двух женщин и нанесении им тяжких телесных повреждений.

Футбольная ассоциация Уэльса приняла решение отстранить специалиста от тренерской деятельности из-за проблем с законом.

Таким образом Гиггз не будет руководить сборной на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет летом 2021 года. Это сообщается на сайте ассоциации.

Должность тренера будет занимать помощник Гиггза Роберт Пейдж. Помогать ему будет Альберт Стейвенберг. Сам Райан свою вину отрицает.

"Я уважаю правовую процедуру и понимаю серьезность обвинений. Я с нетерпением жду возможности очистить свое имя.

Хотел бы пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам успехов на Евро этим летом", — сказал Гиггз.

Ассоциация пока отказывается от комментариев по данному вопросу. Пока будущее Гиггза в национальной команде туманно.

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