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Это первые голы украинца с 27 февраля и что примечательно, на этот раз он также выстрелил дуплетом.

В поединке 31-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош под руководством Сергея Реброва минимально обыграл Фехервар со счетом 2:1.

Победу досрочным чемпионам страны принес оформленный дубль в исполнении украинского полузащитника Александра Зубкова. Сперва он на 35-й минуте открыл счет, а затем на 54-й удвоил преимущество своей команды.

Первый гол Зубкова:

Второй гол Зубкова:

Для Зубкова это первые забитые мячи с конца февраля этого года, когда он также выстрелил дублем в матче против МТК (2:2).

В нынешнем сезоне Зубков провел 33 поединка, в которых забил шесть голов и отдал три ассиста.

Также отметим, что в составе Фехервара весь поединок отыграл украинский хавбек Иван Петряк.