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Football.ua постарался разобраться в возможных вариантах для продолжения тренерской карьеры одного из наиболее популярных наставников в мире.

"Извините, но это не для меня. Там нужно носить пиджак с галстуком, а мне нравятся только спортивные костюмы". Эта фраза когда-то давным-давно была озвучена одним честолюбивым португальским юношей в адрес своей матери, которая попыталась пристроить того в бизнес-школу. Ну, не на обучение футбольным же тренером утраиваться сыну, после проваленной попытки стать профессиональным футболистов, надо было направляться ее сыну, правда?

К счастью, юноше хватило настойчивости в своем видении дальнейшего жизненного пути, а мы с Вами получили того, кого и по сей день называем "Особенным", или же, как будет более привычно уху самому герою нашего материала, — "The Special One". Да, речь пойдет о португальском главном тренере Жозе Моуриньо, который в недавнем прошлом в очередной раз в своей карьере остался без работы.

Знаете, когда подобное происходит с наставником в первый раз в его жизни, наверное, это где-то ломает личность на психологическом уровне, после чего начинаются долгие поиски внутри себя с единственным вопросом — не уж-то я настолько плох? Утверждать можно лишь одно — в свои 58 лет Жозе плевать хотел на мнение других людей о его безусловно творческом жизненном пути. А тому, кто не верит в искренность этого чувства, он смело может бросить в лицо смятую выписку с банковского счета, где будут указан последний перевод от Тоттенхэма в качестве суммы возмещения.

Однако, то, что когда-то начиналось как сказка, должно продолжаться если не вечно, то хотя бы на протяжении всего жизненного пути ее главного героя. Период работы в "шпорах", да и в Манчестер Юнайтед под конец, был просто ужасен, и даже кто-то мог подумать, что "великий Моур" себя где-то исчерпал. Но как нам удостовериться, что это все не является частью большой игры португальского гения? Есть четкое предвкушение того, что шоу не закончено. Но какова следующая локация? Давайте разбираться…

Новый клуб в Англии

Тут сразу необходимо сделать небольшое отступление. Беда Моуриньо во всей его тренерской деятельности была в том, что уход данного наставника из клуба всегда проходил по стратегии "выжженной земли". Камбэк в Челси на период с 2013 по 2015 год был лишь примером качественной "мелиорации" со стороны олигарха во главе клуба, который сумел стабилизировать состояние команды после плодотворного трехлетнего периода работы Жозе в Лондоне.

Соответственно, все зарубежные варианты по типу Барселоны, Интера, Реала, Манчестер Юнайтед, того же Челси и Тоттенхэма можно сразу отбрасывать — португальского наставника там не ждут, и пригласят только в том случае, если кроме него не будет уже действительно никаких других вариантов.

Но все мы прекрасно понимаем, что Англия всегда будет являться любимой страной для данного специалиста, поэтому можно подумать над вариантами трудоустройства именно в АПЛ. Итак, Моуриньо — это история про то, что статусу главного тренера обязательно должен соответствовать статус команды и ее финансовые возможности. С последним в "шпорах" было туговато, да и руководство, мягко говоря, было не из таких, чтобы у него можно было выпросить много денег на трансферы. Следовательно, Арсенал отпадет согласно всем критериям.

Но что остается кроме? Нижняя половина текущей турнирной таблицы привлекает только одним вариантом — Вулверхэмптон. Тут развернулся настоящий рай для португалоязычного человека, однако им заправляет местный князь — Нуну Эшпириту Санту. Ходят слухи в местной прессе, что он не собирается продлевать свою работу над проектом после 2023-го года, но насильно выгонять его точно никто не спешит. Уж слишком углубилось реформирование команды под одного конкретного человека.

Из так называемой "большой шестерки", которая не так давно хотела организовать себе отдельный турнир, Моуриньо работал ровно с половиной команд. Логично, что другая половина видеть его у себя не захочет именно по моральным соображениям. Подсидеть Карло Анчелотти в Эвертоне, да еще если итальянский специалист выведет команду в еврокубки, точно не вариант. В Лидсе не такие уж и широкие возможности в плане финансов. Вест Хэм и Лестер не особо подходят по стилю, да и бренд этих команд явно не по размеру эго португальца. Выходит, что с Британскими островами придется попрощаться на неопределенный период.

Возвращение в Италию

На Апеннинском полуострове Моуриньо "попробовал" только Интер. С колоссальным итоговым успехом, разумеется, "Особенный" все-таки. Однако текущее китайское руководство команды ни за что не пойдет на замену педантичного Конте с четко выраженной системой, на Жозе, у которого предпочтение тоже падает на "организованность", но, если только речь при этом идет о хаосе.

Искать другие варианты? Возможно. Их даже несколько: Рома, Милан или Наполи. Взрывная смесь Де Лаурентиса и Моуриньо будет наиболее прекрасным дополнением к стадиону Диего Армандо Моуриньо, но вряд ли в подобной реакции ядерного синтеза Наполи с его вектором игры в "юный", а, значит, яркий атакующий футбол захочет перестраиваться под "холодные ветра" португальского тактического гения.

Вариант с Миланом также выглядит достаточно спорным. Как мы знаем, Моуриньо сразу захватывает контроль над раздевалкой команды, поэтому в клубе с достаточно большим количеством харизматичных персонажей ему будет практически невозможно ужиться. Скорее всего, Рома может отпасть по той же причине, ведь если руководство выберет сторону Джеко в конфликте с Фонсекой в конце сезона, то совершенно нет гарантии, что боснийца со своей не отправит в "утиль" новоприбывший португалец.

В начале сезона можно было поверить, что одним из вариантов будет Ювентус, но туринский клуб выбором Андреа Пирло показал, что намерен полностью поменять подход к построению команды. Да, у еще не окрепшего молодого специалиста, пока что, получается не очень уверенно удерживать бразды правления над командой, но конца кредита доверия от руководства, несмотря на слухи, все еще не видно.

Возвращение в Испанию

Когда какой-то паренек в 1996-м году ни на шаг не отходил от Бобби Робсона, который тогда возглавлял каталонскую Барселону, то мало кто мог подумать, что из него в обозримом будущем получится специалист топ уровня. Но Луи ван Гал рискнул, а мы теперь наблюдаем за результатом "чуйки" нидерландского специалиста. Помнится, Лапорта ранее говорил, что в 2008-м вместо Жозе, выбор пал на Хосепа Гвардиолу. Как оказалось, выиграли от этого все, так как португалец отправился в Интер. Есть все предпосылки, что в этот раз выбор также падет не на Моуриньо, а другие клубы в этой стране он не возглавит.

Возвращение на родину

Наверное, мы подошли к наиболее очевидному варианту для продолжения карьеры "Особенного". Португалия — уникальная страна не только в плане красоты своих пейзажей, но и в плане отношения к наставникам для команд местного "элитного" первенства. Нет проблем, если ты когда-то работал в Бенфике. Можешь, как Жорже Жезуш отправиться поработать в соседний Спортинг, а потом вернуться обратно. Или же, как Фернанду Сантуш, помимо этих двух клубов, заглянуть еще и в Порту, после чего забраться в национальную сборную.

Тем более, что к Моуриньо всегда было действительно особенное отношение именно на родине, вне зависимости от того, какими бы выходками он не отмечался. В сторону выбора одного из клубов "большой четверки" местного чемпионата также скажется и излюбленный местными командами осторожный футбол с редкими, но яркими выпадами. Собственно, каким был и Интер времен руководства Жозе. Стоит присмотреться, а кандидаты на выбор по своим амбициям точно равны.

Extra

Моуриньо никогда не заносило в Бундеслигу — чемпионат, который станет для него одним из наиболее сложных вызовов в спортивной карьере. И надо сказать, что в больших командах этого состязания в любом случае одномоментно будет вакантным одно рабочее место. Но тут может уже сыграть педантичность немцев. Свои шаги на завтра они делают на позавчера, поэтому Жозе может просто не успеть попасть в окно возможностей.

Совсем нереалистичным вариантом для "The Special One" кажется работа в одной из национальных команд. Разве что, ему захочется набить кошелек еще большей пачкой денег и мотнуть куда-нибудь в "нефтедобывающие-алмазамиторгующие" страны, что, на самом деле, не выглядит такой уж и плохой затеей, на фоне результатов последних лет. В ином случае, показываться на публике раз в месяц-полтора, да с таким гонором, да с таким типажом? Даже не смешно.

P.s. Super Extra Кажется, у донецкого Шахтера скоро станет на одного португальского главного тренера меньше. Но такое приглашение будет уже действительно сказкой "для взрослых". Впрочем, как видим по заглавному фото данной статьи, знание о главном атрибуте для работы в стане "горняков" у Моуриньо имеется.

По мотивам FourTwoTwo