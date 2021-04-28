В Великобритании начался судебный процесс над легендой Манчестер Юнайтед.
Райан Гиггз прибыл в суд, Getty Images
28 апреля 2021, 16:17
В Королевском суде Манчестера прошло первое заседание по делу Райана Гиггза — сообщает Sky Sports.
Легендарного полузащитника Манчестер Юнайтед и до недавнего времени главного тренера национальной сборной Уэльса обвиняют в нападении и нанесении телесных повреждений двум женщинам, а также жестоком обращении со своей бывшей подругой Кейт Гривелл, включающем изоляцию и унижения.
47-летний Гиггз отказался признать свою вину, после чего суд назначил второе заседание на 26 мая.
После ареста из-за упомянутого инцидента 1 ноября 2020 года Гиггза временно отстранили от работы со сборной. Перед началом суда стало известно, что валлиец не будет руководить своей национальной командой на Евро-2020.