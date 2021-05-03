Украинский защитник Андерлехта провел весь матч с Брюгге.
Богдан Михайличенко, ФК Андерлехт
03 мая 2021, 20:28
Защитник Андерлехта Богдан Михайличенко попал в символическую сборную минувшего стартового тура плей-офф чемпионата Бельгии по версии SportVoetbalmagazine.
В минувшем туре украинец провел весь поединок против Брюгге, который закончился ничейным результатом (2:2).
Также отметим, что в сборную попал бывший нападающий Дьюмерси Мбокани, который отметился ассистом за Антверпен в матче против Генка (2:3).
Ранее сообщалось, что гол Яремчука и ассист Безуса не помогли Генту обыграть Мехелен.