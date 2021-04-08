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Украинский защитник Андерлехта оставляет для себя все двери открытыми.

Защитник Андерлехта и сборной Украины Богдан Михайличенко не исключает своего возвращения в Украину в будущем, но сейчас у него есть четкая цель — закрепиться в составе бельгийского клуба.

"Вернуться в Динамо и доказать, что зря отпустили? Не знаю. Жизнь покажет. Сейчас я в Андерлехте и приложу максимум усилий, чтобы здесь остаться и с этой командой что-то выиграть. Но может всякое случиться — возможно, я и раньше вернусь в Украину, а возможно и не вернусь. Насчет Динамо — не хочу загадывать. Я сейчас нахожусь в топ-команде и надо сделать все, чтобы здесь остаться, и с этой командой выиграть чемпионат, Кубок. Это главная задача.

Какая может быть обида на Динамо? Меня Ребров брал на сборы, я хорошо проявлял себя, но из-за того, что я получил травму не получилось закрепиться и остаться. Затем пришел Хацкевич и просто не увидел во мне перспективу. Никаких проблем, я уехал в аренду, и там доказывал, что я чего-то стою, что у меня есть перспективы. Зависит от тренера. Если бы Хацкевич видел во мне футболиста и рассчитывал на меня, то я бы остался и играл бы там. Это футбол. Только лишь 23 футболиста могут быть в команде. Возможен ли переход в Шахтер? Не знаю, тяжелый вопрос. Не знаю... возможно.

Топ-чемпионаты для меня? Англия и Италия. Итальянский футбол сейчас снова поднимается, там играет много звезд, в том числе наши ребята там играют", — сказал Михайличенко в эфире FootballHub.

В нынешнем сезоне Михайличенко провел 19 поединков, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.