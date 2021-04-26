Украинский хавбек еще как минимум год проведет в чемпионате Венгрии.
ИГОРЬ ХАРАТИН, INSTAGRAM
26 апреля 2021, 16:55
Украинский полузащитник Игорь Харатин продлил контракт с Ференцварошем, сообщает пресс-служба венгерского клуба.
Новое соглашение с 26-летним украинцем рассчитано до конца следующего сезона. Футболист выступает в команде Сергея Реброва с 2019 года.
В нынешнем сезоне Харатин провел 36 поединков во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.
Напомним, Ференцварош уже гарантировал себе золотые медали чемпионата Венгрии — в третий раз подряд.
Ранее сообщалось, что дубль еще одного украинца Александра Зубкова принес победу Ференцварошу над Фехерваром.