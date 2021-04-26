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Украинский хавбек еще как минимум год проведет в чемпионате Венгрии.

Украинский полузащитник Игорь Харатин продлил контракт с Ференцварошем, сообщает пресс-служба венгерского клуба.

Новое соглашение с 26-летним украинцем рассчитано до конца следующего сезона. Футболист выступает в команде Сергея Реброва с 2019 года.

В нынешнем сезоне Харатин провел 36 поединков во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, Ференцварош уже гарантировал себе золотые медали чемпионата Венгрии — в третий раз подряд.

Ранее сообщалось, что дубль еще одного украинца Александра Зубкова принес победу Ференцварошу над Фехерваром.