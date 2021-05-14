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Украинский специалист, похоже, покинет клуб.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров, по всей видимости, покинет клуб в ближайшее время.

По информации издания Sport Buiness, украинскому тренеру уже нашли замену. Его должен заменить австриец Петер Штегер.

Клуб и специалист уже провели переговоры и в ближайшие дни со Штегером должен быть подписан контракт.

Отметим, что контракт украинского специалиста Сергея Реброва с клубом рассчитан до 2022 года, однако в СМИ сообщалось, что он в шаге от ухода из клуба.

Что касается Штегера, о 55-летний специалист работал в австрийских клубах, возглавлял дортмундскую Боруссию, где поработал с Андреем Ярмоленко.

На данный момент Штегер тренирует венскую Аустрию, которая после 22 туров Тирисо Бундеслиги занимает восьмое место в таблице.

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