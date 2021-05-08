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Будущее украинского специалиста в венгерском клубе остается открытым.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал победу своей команды в матче последнего 33-го тура чемпионата Венгрии против Гонведа (2:1), а также оценил свое будущее в клубе.

"Сегодняшние три очка были важны для уверенности игроков в себе и наша сегодняшняя победа заслуга отличного характера команды. Мы хотим побеждать в каждом матче, даже сегодня, в котором больше ничего не решалось.

За последний месяц со мной никто из руководства клуба не разговаривал. Мне нужно понимать, что происходит. Сейчас я думаю не про прекрасные моменты этого сезона, а про свое будущее. Это необычная, ненормальная ситуация", — приводит слова Реброва ulloi129.hu.

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