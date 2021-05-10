Другое

Украинский специалист получил очередную награду.

Сергей Ребров стал лучшим тренером чемпионата Венгрии, сообщает официальный сайт федерации футбола Венгрии.

Украинский тренер привел Ференцварош к очередному чемпионству, которое стало для команды третьим кряду.

Отметим, что Сергей Ребров работает в Ференцвароше с лета 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что Ференцварош побил сразу два рекорда по итогам чемпионата Венгрии.